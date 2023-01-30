金酒技術副總余泓麟表示，卡關解套加上「大嶝島居民專用配售酒」的利多消息，相信金酒在大陸的營銷能再創佳績。(于家麒攝)

金酒產品銷中卡關近2個月後終於解套，恢復與大陸間的正常供輸，期能再創營業佳績。(于家麒攝)

國台辦主任宋濤在29日與金門縣長陳福海會面時宣布，大陸海關總署正式核准金酒公司「在華註冊編碼」，金酒銷中卡關近2個月後終於解套，金酒公司也在今(30)日上午對外說明卡關期間的處理歷程，並感謝縣長陳福海與立委陳玉珍多次與大陸相關單位溝通取得共識，以及陸方國台辦、海關總署等相關單位的大力協助，使得金酒恢復與大陸間的正常供輸，期能再創營業佳績。

金酒公司技術副總余泓麟表示，其實金酒公司於2021年12月28日就取得「在華註冊編碼」，但於2022年3月接獲陸方通知應於4月30日前，補提產品原料來源地及非來自日本10縣市聲明，金酒於4月中提送並透過海峽兩岸食品安全協議管道協助傳送予陸方。

然於2022年8月3日金酒再次接獲陸方通知，該公司申請之「蒸餾酒及其配製酒」註冊文件尚有欠缺，「產地聲明等檔相關標識及文字不符合要求，且未按要求提供企業生產許可證明、對照檢查材料、符合性聲明等補充材料」，金酒旋於8月中緊急補送相關資料。

不料2022年12月12日陸方通知金酒產品暫停進口，因「企業申請書和生產許可證明等檔相關標識及文字不符合要求」。金酒公司隔日立即以快捷郵件將補充材料寄出予主管機關，主管機關並於12月15日將資料以郵件方式轉送陸方海關總署審查。經商請廈門公司協助聯繫國台辦等相關單位，將文字不符合要求內容協助檢視，並經其指導依中方規定標準重新提供資料。

余泓麟也指出，金酒公司於今(2023)年1月13日將更新修正後資料提供陸方，國台辧等相關單位得知後亦商請海關總署協助，要求相關單位抓緊時間審查，因是針對全台所有送件者全部一併處理，故尚需一點作業時間。期間經縣長陳福海與立委陳玉珍多次與大陸相關單位溝通取得共識，終於在1月29日縣長率團拜會國台辦時，在宋濤宣布「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」後，金酒公司產品也終於可正常輸入中國，也為卡關風波畫下句點。

余泓麟說，在金酒產品銷中卡關近2個月當中，雖然廈門公司有庫存備貨，但仍有部分熱銷商品斷貨，換算下來損失約為新台幣5000萬元的出口營業額；如今已恢復正常供貨管道，加上縣長陳福海所提「大嶝島居民給予專用配售酒」的利多消息，相信金酒在大陸市場的營銷能再創佳績。