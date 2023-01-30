元宵節（2月5日），是農曆新年過後第一個「月圓」的日子，在這天家家戶戶會一起吃湯圓、賞花燈和猜燈謎，命理師李沄潔在臉書上分享元宵節的3項開運法包括，求財、補財庫，求桃花、姻緣等，另外還有求子的民俗祕法摸廟釘，只要按照以下方式，就能在新的一年得到好運加持。

【元宵節3項開運法】

1、求財、補財庫

據《ETtoday》報導，李沄潔說，若想求財的民眾，可在元宵節（2月5日）當天的下午5點至晚上7點的求財吉時，可準備壽桃、發糕、湯圓等吉祥寓意供品，並前往住家東北方的天公廟、財神廟或土地公廟誠心參拜來祈求賺大錢，另外如在去年有留不住錢財的人，可至有財庫服務的廟宇辦理補財庫，並誠心祭拜並祈求在新的一年能守住錢財。

2、求桃花、姻緣

若想求桃花、姻緣的民眾，可在元宵節（2月5日）當天，前往有祀奉月老的廟宇祈求姻緣，可準備百合花、桂圓、紅棗、湯圓、糖果、圓形水果到月老廟參拜，並詳細說明理想對象的條件，如有求到月老紅線，可隨身攜帶或放進皮夾中，如姻緣有成，務必記得帶喜餅答謝月老。另外命理師也分享到今年桃花方位在西南方，可在家中此處擺放粉色的香水百合花，來催旺姻緣桃花，但切記，只要花凋謝就要立即更換或丟棄，以免爛桃花纏身。

3、求子

相傳「鑽燈腳能添丁｣，每年元宵節（2月5日）到廟中點燈或鑽燈腳，也是想祈求子嗣的民眾祈福活動之一，另一個求子的民俗祕法則是「摸廟釘」，這項習俗具有制煞避惡與帶來好運的作用，除了求子的民眾之外，如想祈求官運、考運或運勢不順遂的民眾，也可在這天到廟宇去摸廟釘開運轉運。