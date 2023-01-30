7年之癢是真的！彰化一家養身館林姓老闆娘與丈夫結婚7 年，原本婚姻關係和睦，沒想到在登記結婚7週年出軌，帶著小王在家裡、養身館多次進行「人與人的連結」，事後林女丈夫發現抓狂不甘綠雲罩頂，憤而提告求償，彰化地院審酌，判小王應賠償40萬，可上訴。

判決書指出，林女與丈夫2015年 1月8日登記結婚，結婚7年間夫妻關係和睦，直到2022年丈夫發現太太與蔡男出雙入對，驚覺不對，裝設監視器才發現太太與蔡男有一腿，蔡男不僅能夠自由進出自家、養身館，還進入房間同寢。

林女先生調閱監視器發現，2022年1月8日結婚7週年當天、同月11日、16日、31日及2月13日，在他家同床共枕，摟抱親暱，還發生性行為，讓戴綠帽的林男氣得提告，請求賠償70萬元精神撫慰金。

不過判決書提到，林女先生擅自在妻子經營的養生館裝設錄影設備，要錄製妻子在養身館出軌畫面，但法官認為其為蒐集證據竟裝設攝影器材，不僅會錄製到妻子與小王，還會錄到員工等第三人入鏡，其手段已重大侵害人性，認原告違法取得之證據不具有證據能力。

法官審酌，被告逾越兩性平常社交禮儀應有分際，還發生男女婚外情，該行為足以破壞原告婚姻生活之圓滿、安全及幸福，違背善良風俗，不法侵害原告婚姻關係之配偶身分法益，情節重大，考量身分、地位、經濟狀況等情，認原告請求賠償精神慰撫金70萬元過高，應屬40萬元為適當。