41歲男星潘瑋柏於2020年閃婚東方航空的「最美空姐」宣云（Luna），並於IG上驚喜放出與父母、女友的四人同框合照，誰料老婆竟被網友們爆出諸多黑歷史，讓他相當心疼，自此之後對於自身的感情事不願多談。近日他到芬蘭去看極光，更在IG上與老婆一同曬出相似照片，誰料卻不見兩人同框合影，讓粉絲相當心疼，更以「P圖」合成照給予他們祝福。

潘瑋柏與老婆相當恩愛，還有「幸福肥」的疑慮，日前登上大陸跨年舞台，被網友質疑他的臉蛋和身材圓潤不少，更笑稱像是「余天的兒子余祥銓」。此外，日前於IG上曬出的自拍照也被星友楊丞琳指出：「手指好肥」，讓粉絲們紛紛要求他健身加練。對此，潘瑋柏的微博工作室便曬出他近日的側拍照，可見側臉明顯能看見下巴，身材似乎瘦了不少。而潘瑋柏也打破在貼文中：「過年就是要吃吃喝喝賴床。」的發言，曬出一系列出國遊玩照，絕美的極光搭配在鏡頭前的潘瑋柏帥氣臉龐，讓粉絲看得異常興奮。

有趣的是，他的老婆宣云也在小紅書上曬出和潘瑋柏同系列的極光照，貼文中透露兩人到芬蘭旅遊，更連續兩天目擊到極光的出現，表示：「聽說看到極光會有好運，把好運分享給你們。」

貼文一出後，讓網友看了相當感傷，紛紛留言希望兩人日後終能同框，寫下：「想看你們合影的說」、「想看潘帥同框。」更有力挺潘瑋柏的粉絲發揮創意，以「P圖」方式讓兩人同框亮相，指出：「太美拉，新年快樂，強行合體。」