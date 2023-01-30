縣長楊文科（中）、副縣長陳見賢（中右）與縣議會議長張鎮榮（中左）等人出席縣府新春團拜。（羅浚濱攝）

竹縣府30日舉辦新春團拜，縣長楊文科宣布今年重大活動與計畫，人力上將會有所調整，著重簡化行政程序，提升縣府團隊效率，在區域治理平台也會積極推動，期許縣府團隊一起努力，達成新的目標。

楊文科表示，今年重大活動及計畫，包含4月22日舉辦全中運，他感謝教育局及全縣國中小的參與，新竹縣為客家大縣，民政處8月推動世界客家博覽會，會與桃園市政府協商要做的事情，新竹縣一定要參與並加大力道努力完成。

楊文科並指，下半年縣府將舉辦中台灣區域治理平台、桃竹竹苗區域治理平台，並且與新竹市長高虹安組成跨域平台，縣、市政府兩位秘書長已啟動協調，年後將盡速召開首次會議，將過去雙方沒有解決的問題，一一解決。

楊文科表示，所有建設4年很短、8年也不夠，今年會在十大交通基礎建設、五支箭等既定目標上全力以赴，相信會柳暗花明又一村，所有政策盡速上路。

楊文科也說，要做的事情很多，新竹縣在去年底總人口已突破58萬人，必須在人事方面做大幅度調整，更要排除淤泥效應，提升整體行政效率，才能迎合新的未來，把握未來新方向一起努力。

楊文科提及縣府大廳掛的「民眾支持倍努力、科技新城富縣民」對聯，指他去年縣長選舉獲得許多鄉親支持，必須倍加努力，而科技新城造就富縣民，是他在10天連假中不斷思考的事。

楊文科指台灣連續3年總人口持續負成長，新竹縣出生率千分之8排名全國第三，遷移人口新竹縣排名第一，如何使新竹縣更富強，縣府團隊務必要加強戰鬥力，迎接未來的變局。

議長張鎮榮、副議長王炳漢等人出席縣府新春團拜，張鎮榮期盼縣府團隊更主動與議員溝通，說明各項重大政策，並使政策都能如期完成，使鄉親都能安居樂業。