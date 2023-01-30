九天攬月。(黃敬文攝)

大展鴻圖。(黃敬文攝)

愛心長廊。(黃敬文攝)

今年的「2023新北燈會」在新北三重的新北大都會公園熊猴森樂園熱鬧登場，除此之外先嗇宮也在廟前的神農百草公園展有元宵花燈，其中有道愛心長廊，並且長廊盡頭還設有一間月老廟，供遊客在欣賞花燈之餘，也可以祈求姻緣；先嗇宮董事長李乾龍表示，元宵花燈預計展到2月19日，最後一天同時也會邀集101對結縭超過30年的夫妻，一起到愛心長廊穿婚紗歡慶婚姻美滿。

先嗇宮的元宵花燈14日便舉行開燈儀式，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣等人都受邀出席，新北市則由副市長朱惕之代表，主題就是玉兔迎春、祈福兩岸，希望兩岸能夠和平，預計燈會會展出至2月19日。

其中南京秦淮燈彩從2018年起便參加新北燈會，歷經5年至今也不例外，由秦淮燈彩國家級非遺傳承人陳柏華老師設計製作的大展鴻圖、嫦娥奔月、愛心長廊、百兔鬧春、九天攬月等5組大型彩燈如期到達新北市參加新北燈會，除嫦娥奔月在新北大都會公園外，其餘4組大型彩燈都在神農百草公園展出。

今年在19日花燈展出的最後一天，先嗇宮特別舉辦「幸福三重，愛在先嗇宮」的活動，將與穀保家商以及婚紗公司、新北攝影學會合作，預計將邀請101對結縭超過30年的夫妻一同到現場免費穿婚紗、由穀保家商美容科學生進行彩妝後，一起到現場走愛心長廊讓月老見證愛情，並且請攝影師拍夫妻沙龍照以及全家福照，最後還會席開百桌邀請參加的夫妻以及家人圍爐慶賀。

李乾龍表示，花燈展出至2月19日的同時，也會邀請101對結婚超過30年的模範夫妻一起來先嗇宮慶祝婚姻長久，報名日期到2月3日或是徵滿截止，報名從速；另外未婚男女平日也可到花燈展場走愛心長廊、參拜月老廟祈求姻緣，每人都會贈送一條姻緣手環，送完為止。