全球最大消費國大陸取消嚴格的COVID-19清零管控措施後，大陸金屬需求仍需多長時間內回升的不確定性，以及美元指數走強，使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴而失去吸引力。不過市場仍關注解封後產業需求回籠，普遍認為今年第二季反轉。大成鋼日前也表示，原物料的高價庫存需要時間消耗，評估今年第二季將消耗完畢。

不鏽鋼及鋁捲板售價去年下半年隨鎳鋁價格下調，加上第4季進入傳統淡季，去年10~11月大成鋼不鏽鋼/鋁捲板平均毛利率預估為10.5%/10%，較去年第三季平均毛利率18%/17%下滑。而不鏽鋼售價今年1月隨鎳價上漲，由於需求偏弱，估計漲幅不及原料增福、利差無法放大。法人預估，大成鋼獲利能力至今年第一季仍偏低迷，第二季將視大陸疫情緩解、不鏽鋼需求增加，或將反轉修復。

大成鋼去年第三季每股盈餘0.87元，高於市場預估EPS的0.75元；去年前三季每股盈餘達5.91元，前三季產品組合(占營收比重)不鏽鋼30%、鋁捲板40%、螺絲帽扣件21%。大成鋼營收方面，去年12月營收72.39億元，年減0.61%、月減3.73%，並連減4個月；去年全年營收1142.23億元，仍年增17.68%，並創下歷史新高紀錄。

鎳價趨勢，不鏽鋼盤價是以月20號前30個工作天的LME平均鎳價，作為參考基準後決定，由於全球只有美國有需求，大陸疫情解封後需求利多預先反應，2023年1月盤價預估會較去年12上漲，但盤價上漲幅度會小於鎳價上漲幅度，且後續要再漲價不易，價格在2.2萬美元會有支撐。後續持續關注2023年大陸和歐洲若經濟復甦而帶動金屬價格支撐力道。

大成鋼鋁捲板(工業用)方面，為美國最大製造商/進口商/通路商，市占率60%，透過規模經濟較同業有低成本，具有價格主導權。而正常時期美國市場需求6.0萬噸/月，目前4.5萬噸/月；大成鋼現有產能1.8萬噸，2023年九月德州新廠完工投產後增至3.1萬噸，同樣以60%市占計算，市況較差時，大成鋼同樣可銷售約3.1萬噸/月，沒有稼動率非滿載問題。

展望今年產業狀況，2023年美國不鏽鋼及鋁捲板需求成長幅度仍較難估計。大陸解封初期疫情確診數仍有阻，鋼材需求會比疫情期間弱，可能延續3~4個月，後續預期大陸開始追求GDP成長，產業力道反轉，預期解封後大陸市場的不鏽鋼需求會增加，加上新能源車的發展也有助鎳及鋁的需求向上，支撐不鏽鋼及鋁捲板價格。法人預估，今年上半年業績將優於2022下半年，今年下半年德州新廠將投產增加產能，以及需求回籠，持續刺激營運。

隆美窗飾2019年加入大成鋼集團並更名成立新品牌「大成鋼隆美家居」，以「輕鬆打造夢想家居」為出發點，隆美家居窗簾只占整室裝潢成本3%，未來會利用正道(新購併)的廠房，發展系統櫃業務(占整室裝潢成本40%)。大成鋼將透過上下游整合，以較低售價搶入市場。

大成鋼如今將獨有的PVC材質百頁窗導入銷售，隆美家居業績有開始改善。隆美家居2022年營收估持平，而由於為發展全室裝修，有預先投資成本(設計師、工班及店面裝修)，法人預估，隆美家居2022整體會虧損，然在2023年營收會放大下，損益視大環境，可能損平或小賺。