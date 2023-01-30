王瞳拍攝滾落山坡戲。（民視提供）

王瞳、黃文星拍攝滾落山坡戲相當狼狽。（民視提供）

王瞳、黃文星哀怨拍攝滾落山坡戲。（民視提供）

王瞳、黃文星拍攝滾落山坡戲相當狼狽。（民視提供）

民視8點檔《市井豪門》過年沒打烊，大年初五劇組已開工，女主角王瞳度過第一個沒有艾成的農曆春節，不過有教會朋友陪伴著她，從大年初一到初三一路玩回台南老家，她還帶艾叻沙新產品回去跟90歲的阿公及家人分享，初四回台北後就跟朋友在家聚聚，初五《市井豪門》就開工拍攝了。黃文星透露小年夜就開車回屏東老家，跟家人團聚圍爐，初二陪老婆回娘家，因劇組初五開工，他就提前開車回台北收心準備上工。

《市井豪門》劇情即將播出黃文星飾演的徐安康，陰錯陽差到壹品集團生活，鬧出不少笑話也逗得觀眾哈哈大笑。日前拍攝壹品集團成員登山去，陳仙梅、王瞳、黃文星、王凱、李又汝等演員一起在低溫6度去爬山。過程中王瞳踩空滾落山坡，她表示這已是同一部戲第二次滾落山坡，這次可能太冷，加上全員真的是邊爬山邊拍攝，結果大腿直接抽筋，痛到動彈不得。

王瞳表示，大家好像對低溫拍戲免疫了，每個人都包得緊緊的，加上邊爬山邊拍攝，感覺好像就是去旅遊一樣，大家都很興奮，還帶很多零食；只是很久沒運動的她，走到山坡的一半竟然發生大腿到屁股抽筋，讓她直喊痛，經過一連串按摩舒緩才恢復。

黃文星則說天氣真的太凍，臉部都沒感覺，這一場戲他為了救王瞳，自己也摔落山坡，躺在地上動彈不得，和王瞳堪稱本劇最慘的兩人。黃文星說，最可怕的就是摔落後身邊到處都是昆蟲，很怕不小心就壓扁他們，加上鏡頭在拍攝，只能任由這些昆蟲在臉上爬過來又爬過去，被讚相當敬業。