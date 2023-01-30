春節10天連假，屏東社福不打烊，在假期間提供不間斷、立即性的關懷服務，協助民眾解決經濟、人身安全及身障服務，屏東縣政府累計10天連續假期，處理人身安全保護通報與緊急處遇計有232件，其中家暴案件占最多數，共172件。

另外包括兒少保護28件、脆弱家庭17件、性侵害及性剝削案件15件，備勤社工緊急出勤評估3件。

屏縣府統計，平均每日受理約23件保護案件，相較去年18件，每日增加5件。其中成人家暴案，親密關係比例約占6成2、家屬關係占3成7。

分析其中樣態，親密關係間衝突主因有春節期間財務問題、假期安排、例如回娘家出現衝突，但親密關係案件中，家庭關係本身即緊張疏離，因假期間互動頻率多而拉升暴力頻率。

家屬關係則因過年期間親屬團聚，有飲酒、假期活動安排或討論到家中事務，如土地、財務或照顧分配議題所衍伸，就整體數據，過年期間家屬間發生衝突，較平常時間為多。

屏縣府社會處呼籲，如因家人相處發生暴力衝突問題，或發現身旁的親友、鄰居遭受家庭暴力威脅，可以透過撥打「113保護專線」進行通報或諮詢，及時制止暴力傷害持續擴大。且同時提供英語、越南語、印尼語、泰語和柬埔寨語、日語等6國語言線上通譯服務，讓外籍人士也可以得到適切的服務。