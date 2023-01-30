肥胖是新冠肺炎高危險族群！新竹37歲董姓男子一家3口感染新冠肺炎在家隔離，在新竹台大分院生醫醫院視訊門診時，家醫部醫師張哲瑞確認董男有肥胖趨勢，開抗病毒藥物外，也提醒康復後要記得打公費流感疫苗，因肥胖者也容易因流感發生重症住院。

「肥胖是百病之源！」張哲瑞表示，與肥胖相關疾病非常多，包含全身各器官系統病症，如三高（高血壓、糖尿病、高血脂）與心血管疾病如心肌梗塞、心衰竭、腦中風等都在肥胖病友身上較為常見，

其他與肥胖相關疾病，包括胃食道逆流、脂肪肝、退化性關節炎、睡眠呼吸中止症、憂鬱症，甚至食道癌、大腸癌等多種癌症風險會提高1到2倍，男女不孕症機率也約1到2倍。

肥胖症是如何診斷？張哲瑞指一般根據身體質量指數（BMI）或腰圍評估肥胖的指標，BMI 在27以上輕度肥胖，30以上就屬於中度肥胖，以腰圍來說，若男性大於90公分或女性大於80公分，表示腹部脂肪過多，將影響身體代謝。

除了少數遺傳與內分泌障礙外，絕大多數肥胖病友都是因攝取熱量過多，或身體活動量不足，導致的原發性肥胖。建議以生活型態調整為第一步，包含飲食控制、規律運動及行為改變。

飲食策略一般以降低總熱量為原則，若以每週減輕0.5公斤為目標，每天至少需減少500大卡，盡量增加蔬菜攝取，少吃油炸類、含糖飲料、甜點、甜食。

雖然近年來生酮飲食、間歇性斷食等特殊飲食方式受不少民眾青睞，但就長期健康減重飲食，還是以低脂高纖的飲食方式為佳，並且至少每週量一次體重，以達有效監測。

張哲瑞建議過重或肥胖病友，自行調整飲食與運動後，若仍無法有效降低體重，可向營養師及醫師諮詢，藉由身體組成分析儀，提供專業醫療介入評估減肥藥物和外科治療可適性，切勿自行任意購買減肥藥服用。