女星賈永婕在農曆春節時，一家人前往日本北海道進行一場滑雪之旅，近日在社群平台上曬出不少滑雪相關趣事，讓大家看到一家子感情相當深厚。昨（29）日賈永婕曬出多張與二女兒小羽的合照，她年輕凍齡的美貌被許多網友大讚：「根本姊妹！」

賈永婕早在上禮拜與全家人飛去日本，來趟久違的滑雪之旅，本來以為一個月後就會再回來，沒想到過了三年才又用到這些雪具，她也落寞的透露少了一個大女兒，全家很不習慣，「我們很不習慣，想念她的方式就是一路都在講她的壞話，不敢相信明年連小羽也要離巢了！我們一定狠狠說她的壞話！」，不禁感嘆小孩瞬間長大的速度跟物價上漲的速度令人痛苦快，身為父母只能咬牙把握一起玩樂的時光。

同時，賈永婕昨日深夜在臉書發出多張與二女兒小羽的合照，照片中兩人對著鏡頭在燦爛的陽光下微微一笑，看起來相當溫馨，賈永婕也誇讚逛街行程都是女兒包辦，提到都是沒看過的店家，開心表示：「媽媽開眼界！」

賈永婕貼文發出不到一天，隨即得到上萬讚數，網友們紛紛表示兩人容貌與神韻相當相似，合照根本看不出年齡差距，留言力讚：「最亮姐妹黨」、「這種女鵝我也想生一個」、「姐妹倆無誤」、「羨煞旁人」、「這是姊妹吧！？」