中央流行疫情指揮中心公布上周基因定序結果，BA.2.75在本土佔比首度過半，來到53％。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.2.75在本土佔比已超過BA.5，成為主流變異株；最近被澳洲學者稱為「雙頭犬」的CH.1.1變異株，也屬於BA.2.75的一種，國內早在去年11月就曾驗出，目前累計11例，皆為輕症。

指揮中心上周共完成包括40例本土基因定序結果，共驗出21例BA.2.75、占比53％；14例BA.5、占比35％；3例BQ.1、占比13％。羅一鈞表示，BA.2.75已在上周超過BA.5，成為本土的主流變異株。

羅一鈞說明，BA.2.75屬於BA.2的分支，有免疫逃脫和重複感染的可能性，但目前比較擔心的還是變異株如XBB.1或BQ.1；近期澳洲病毒學家稱為「雙頭犬」的變異株CH.1.1，其實也是BA.2.75的一種。

羅一鈞指出，CH.1.1在去年11、12月曾在紐西蘭、澳洲引起流行，國內也在去年11月20日就曾驗出，目前共11例，其中4例為本土，其他7例境外移入分別來自日本、韓國、紐西蘭、新加坡，個案皆為輕症。目前國內驗出的BA.2.75變異株，CH.1.1僅佔少數，多數為BN.1，屬於日、韓變異株。

另外，指揮中心上週完成85例境外移入基因定序，共驗出46例BA.5、28例BF.7、8例BA.2.75、3例BQ.1；其中大陸入境驗出43例BA.5、占比60％；28例BF.7、占比39％；1例BA.2.75、占比1％。羅一鈞說明，大陸境外移入仍以BA.5和BF.7居多，並零星檢出BQ.1，目前大陸入境個案尚未檢出特殊的變異株，還要持續觀察。