三星執行副總裁暨MX(行動通訊)事業部數位錢包團隊負責人Jeanie Han表示，三星於2022年攜手業者和服務供應商推出Samsung Wallet平台，確保廣大用戶皆能享有便利體驗。經過數個月努力，Samsung Wallet快速拓展，讓更多用戶有機會使用此平台。

三星表示，Samsung Wallet是一種快速、簡單和安全的應用程式，為用戶提供簡便的使用介面。使用者只需向上滑開手機螢幕，即可使用銀行卡、會員卡、悠遊卡、數位鑰匙、登機證及疫苗接種數位證明等服務。登機證方面，三星與大韓航空合作，將登機證儲存在Samsung Wallet中，使登機變得簡單方便。而數位鑰匙方面，Samsung Wallet支援指定BMW車型的數位汽車鑰匙，讓使用者可鎖定、解鎖及啟動汽車等；且透過與SmartThings的整合，以及三星與知名家庭保全公司的合作夥伴關係，使用者可輕鬆增加數位電子門鎖鑰匙，方便地使用Galaxy設備鎖定和解鎖家門。台灣三星電子已與中國信託商業銀行進行優惠券合作開發，未來也將持續與各行業夥伴建立合作關係。

行動支付最重要的莫非於資安問題，Samsung Knox提供Samsung Wallet全面性的安全防禦，包括指紋識別和密碼加密，確保使用者的重要數據受到保護；最重要的是，Samsung Wallet特別將重要文檔儲存在單獨的資料夾中，不但可以防止駭客攻擊，更能提供安全保護。若不小心遺失手機也無須擔心，因為儲存在Samsung Wallet中的所有內容都受到Samsung Knox和生物識別身份驗證的保護。此外，使用SmartThings Find功能，讓Samsung Wallet也可以遠端鎖定裝置以保護資料。