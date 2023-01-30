屏縣府新春團拜，屏東縣長周春米期許屏東繼續向前。(屏縣府提供)

屏縣府新春團拜，屏東縣長周春米期許屏東繼續向前。(屏縣府提供)

屏東縣政府30日於縣府大禮堂舉辦新春團拜，由泰武國小合唱團的天籟美聲揭開序幕，屏東縣長周春米、副縣長黃國榮、秘書長邱黃肇崇一一向縣府同仁恭賀新春如意，慰勉過去一年辛勞，並期許新年度各項縣政業務推動順遂，提供縣民陽光燦爛生活，讓屏東繼續發光發熱。

周春米特別感謝在春節期間堅守崗位服務縣民的同仁，例如1999專線全年無休不打烊、各鄉鎮清潔隊員服務民眾、警力協助交通指揮、醫護人員協助民眾門診服務等，犧牲假期服務鄉親，體現「春節服務不打烊」精神。

在新春團拜中，她獻上大吉大利水果籃，除與各局處主管、在場同仁致意，也代表縣民感謝各局處的無私付出。

「因為有各位，屏東才能更好」，周春米強調，藉由泰武國小歌聲，代表年假結束，要求大家箭在弦上、即刻上工，新的一年開始，縣府團隊將持續努力向中央爭取更多交通、文化及各項建設，也期許新的一年活動皆能順利運行，讓屏東繼續向前，帶給地方及鄉親更多希望。