市長張善政感謝市民去年把欣欣向榮的桃園交付給他。(蔡依珍攝)

市長張善政期勉市府團隊「動如兔」，讓市政蒸蒸日上、市民更有感。(蔡依珍攝)

局處首長也互相拜年。(蔡依珍攝)

張善政結束後轉往桃園市議會，率市府團隊和議長邱奕勝率領的議員祝賀。(蔡依珍攝)

張善政結束後轉往桃園市議會，率市府團隊和議長邱奕勝率領的議員祝賀。(蔡依珍攝)

議長邱奕勝發新春紅包給議員和議會工作人員。(蔡依珍攝)

議長邱奕勝發紅包、市長張善政發福袋。(蔡依珍攝)

桃園市府會議會30日都舉行新春團拜，市長張善政感謝市民去年把欣欣向榮的桃園交付給他，在議會支持下，營養午餐、大班學雜費全免、三節禮金等付諸實現，站穩市政第一步，讓有感施政不再只是空中樓閣，未來也會把公共工程品質顧好、捷運如期通車、扭轉旅遊沙漠惡名，期勉市府團隊「動如兔」，讓市政蒸蒸日上、市民更有感。議長邱奕勝則期許市府持續為民謀利，桃園建設跟福利一樣一一啟動。

張善政說，在年假期間，桃園許多觀光地區湧入大量人車，代表桃園是一個充滿發展潛力的城市，他特別感謝犧牲假期、堅守崗位的執勤同仁，讓市民能安心過好年。他提到，桃園無論是在人口成長、經濟成長、都市市容或是各項公共建設都在不斷蓬勃發展，感謝市民在去年選舉時，將不斷成長、欣欣向榮的桃園託付給他，市府團隊身負重責大任，一點都不能輕忽。

張善政感謝桃園市議會支持，讓全市國中小學營養午餐免費、5歲幼兒免學雜費與長者三節禮金等各項政見都能在今年付諸實施，在市政上站穩腳步，也讓市民了解有感施政並非空中樓閣，而是可以一一落實。

張善政強調，未來市府團隊有更多中長期的市政要逐一推動，同時也將面臨更多挑戰，包括兼顧公共工程品質、捷運如期通車，以及扭轉「觀光沙漠」惡名等。他期許市府同仁共同努力、面對挑戰，持續推動桃園的交通、觀光、農業、產業各項發展，讓城市更往前邁進。

張善政也以「靜如止水，動如兔」期勉市府各局處同仁「動如兔」，在新的一年都能夠在各自的工作崗位上更加努力，把工作推到更高的境界，期待新的一年，桃園市政蒸蒸日上，讓市民更有感。張善政結束後轉往桃園市議會，率市府團隊和議長邱奕勝率領的議員祝賀。

「年已經過完了，開工第一天，大家要把心收回來！」邱奕勝說，今年年假特別長，是有史以來放假最多天的一次，他謝謝市府團隊跟所有議員的支持，讓議會提出的三節敬老金恢復到3000元政策可以實踐，新春走春銀髮長輩都很開心笑說：「議長，有領到了！」

邱奕勝也提到，開學將至，營養午餐免費也是府會一起提出的重要福利政策，希望開學後，張善政可以到學校視察，關心學童吃得好不好、營不營養，這也是議會開春的期待。

邱奕勝說，227萬市民都期待新的一年有更傑出的表現，希望兔年能看到桃園建設跟福利一樣，全都一一啟動，尤其基層經濟在過去兩三年受重創，期待後疫情時代，受創的市民能在今年把沒賺到的錢好好賺回來，預祝大家兔年一切順利。