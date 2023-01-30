基隆市基金一路30日上午發生休旅車翻車事故，警方趕到現場協助疏導交通。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

基隆市基金一路30日上午發生休旅車翻車事故，警方趕到現場協助疏導交通。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

歷經近年來最長的春節連假，開工的第一天，在基隆市基金一路上，發生一起休旅車翻車意外，經警方初步調查，疑似是六旬李姓男子車速過快，車輛在過彎時，衝過中央分隔島，再越過對向車道，一頭撞上人行道上的公車候車亭後翻車。除駕駛輕傷外，所幸沒有造成其他人員傷亡，警方正進一步釐清事發原因。

基隆市警消30日上午10時30分左右，接獲民眾報案，在基金一路發生一起自小客車翻車事故。警消立刻趕到現場，發現由65歲李姓男子駕駛的休旅車，翻倒在外側車道上，消防單位緊急上前，將李男從駕駛座救出送醫，李男僅擦挫傷，沒有生命危險。

據警方初步了解，李男駕駛休旅車沿基金一路往基隆方向行駛，疑似是行車速度過快，在過彎時，不明原因衝過中央分隔島，橫過對向車道，一頭撞上在人行道上的公車候車亭後，才翻車停下來。

因為事發突然，消防人員將李男救出時，還全身顫抖，明顯是嚇壞了。不過這起事故也造成基金一路往萬里方向受阻封閉，警方也在現場協助疏導交通，並於中午12時左右，完成現場的清理，恢復正常通車。

警方表示，事發後車輛毀損嚴重無法行駛，除通報交通隊到場測繪外，也請環保局到場協助事發現場的清理，駕駛李男酒測值為零，至於事發的詳細原因，還有待警方進一步釐清。