市長盧秀燕率領副市長黃國榮、王育敏及市府一級首長拜年。（陳世宗攝）

市長盧秀燕率領副市長黃國榮、王育敏及市府一級首長拜年。（陳世宗攝）

盧秀燕強調，新的一年希望國泰民安、台灣更好，市政建設更進步，市府同仁心想事成。（陳世宗攝）

中市府新春團拜 盧秀燕三大希望：台灣更好、市政進步、心想事成

台中市政府陽明大樓所屬同仁新春團拜，今日在陽明大樓1樓中庭舉行，現場以台中盛產的茂谷柑橘及花卉等佈置，醒獅團祥獅獻瑞傳統藝術演出，增添濃濃年節氣氛。市長盧秀燕率領副市長黃國榮、王育敏及市府一級首長拜年；盧秀燕強調，新的一年希望國泰民安、台灣更好，市政建設更進步，市府同仁心想事成。

盧秀燕指出，新春團拜很難得，她擔任四年的市長只主持過一次新春團拜，其他三次不是不來主持，而是因為疫情關係，所以新春團拜沒有辦法舉行，因為疫情嚴重避免群聚，政府以身作則，過去四年當中有三年，除推動一般市政外，也在防疫，過去三年團拜取消改用廣播或其他方式進行。

盧秀燕表示，今年能夠舉行團拜，大家一定會覺得疫情逐漸平穩，所以市民活動及市政運轉可以逐漸恢復過去正常狀況，這是很高興的事情，而且帶給新希望、新氣象，我們應該更加的珍惜，今年市府團拜恢復舉行；祈禱疫情早日退散，讓市民恢復正常生活，市政能夠順利運轉。

盧秀燕強調，新春團拜有三大希望，一、祝福國泰民安、希望台灣更好。二、希望在大家共同努力下，新的一年市政建設更進步，讓市民享受更幸福、宜居的生活。三、希望各局處機關業務都能順利成功，所有的市府同仁順心如意、闔府安康、心想事成。並祝福大家新年快樂、萬事如意、鴻圖大展。