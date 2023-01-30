由前副總統陳建仁領軍的「溫暖堅韌」內閣即將於明日走馬上任，祕書長李孟諺、準發言人陳宗彥30日正式公布新內閣名單，除了先前公布的部會首長，今日主要以政務次長、副主委為主，其中有多名學者和前市議員被延攬，包括市議員阮昭雄出任僑委會副主委、梁文傑出任副委會副主委，前總統府副秘書長李俊俋出任勞動政務次長。

首先李孟諺先是說明組閣過程和原則，他表示，本次內閣改組是以溫暖、堅韌作為兩大核心價值，陳健仁徵詢過程中都和總統密切討論，總統也充分授權，並以穩健銜接政務、擴大世代參與、增加女性閣員及延攬地方人才為4大原則，許多會做事的閣員都獲留任，還有中生代參與政務培養人才，也新增4名女性閣員達7位，也延攬多位具地方民代問政經驗的縣市首長入閣，讓新內閣更能接地氣。

李孟諺說，未來閣員將完成蔡總統託付的4大任務，包括穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業，而新內閣將在明天正式上任，期待新團隊能無縫接軌、延續政務，以為人民做事、為國家打拼的決心，迎接未來各項挑戰，回應社會期待，完成人民託付，讓台灣更好。

除了先前公布的部會首長，陳宗彥再公布政務次長、副主委級官員，內政部政次花敬群留任、延攬台鹽董事長吳容輝出任政次；外交部政次田中光留任、新任政次李淳；國防部副部長柏鴻輝、王信龍留任，財政部政次阮清華、李慶華留任，教育部政次劉孟奇留任、新任政次林明裕，法務部政次陳明堂、蔡碧仲皆留任。

經濟部政次曾文生、陳正祺留任，交通部政次陳彥伯、胡湘麟留任，勞動部延攬李俊俋出任政次、政次王安邦留任，農委會副主委陳添壽留任、陳駿季升任副主委，衛福部政次王必勝、李麗芬留任，環保署副署長、增聘王雅玢，文化部新聘政次王時思、原政次李靜慧留任，數位部政次李懷仁、闕河鳴皆留任。

國發會副主委游建華、施克和皆留任，國科會副主委林敏聰、陳儀莊皆留任，陸委會新聘副主委梁文傑、詹志宏，海委會副主委周美伍、洪文玲留任，僑委會副主委新任阮昭雄，退輔會副主委李文忠、姜振中，原民會副主委林碧霞、谷縱喀勒芳安留任，客委會副主委延攬周江杰出任。

工程會副主委顏久榮留任、新聘葉哲良任副主委，主計長朱澤民、副主計長蔡鴻坤留任，人事長蘇建榮、李秉洲留任，故宮院長拔擢蕭宗煌、副院長黃永泰留任，原能會主委拔擢張靜文、副主委為林立夫。