根據統計，在香港交易的印度最大物流整合公司，同時也是阿達尼旗下的Adani Ports & SEZ公司，2027年到期的公司債繼上周大跌11美分並創新低後，30日繼續下挫7.1美分至72美分。

由於賣壓停不下來，粗略估計這位亞洲首富阿達尼的股票至少已嚴重失血650億美元。同時，阿達尼所屬的公司債，在短短不到1周內已跌掉數億美元，還有其它8種不同的公司債，在30日震盪交易中至少都重挫2美分。

阿達尼的公司遭到瘋狂拋售，主要是以看空著稱的調研單位Hindenburg Research（興登堡研究）日前指出，阿達尼集團涉嫌操控股價等，與詐欺相關不利消息。阿達尼雖出具大篇幅文字來反駁，但Hindenburg Research卻認為是實問虛答。

ANZ銀行指出，美國投資者在27日就已賣了一整天，30日是承接前一個交易日未消化的賣盤。很顯然地，市場並不買單阿達尼這長達413頁的澄清資料。

上周，興登堡研究表示，透過美國交易的公司債以及非印度交易的衍生性金融商品，持有阿達尼公司的債券且看空。以阿達尼最新IPO（股票初次公開發行）的子公司Adani Enterprises來說，27號首日掛牌時，來自法人與散戶整體申購目標只達到1%而已。

印度的IPO市場通常會等到最後1天，對Adani Enterprises而言也就是31日才會出價。現在阿達尼集團負面消息不斷，投資人也不看好這次上市表現。不過，對很早就投資Adani Enterprises的阿布達比投資局（Abu Dhabi Investment Authority）並沒有改變價位，還是維持維持在高檔區沒變。