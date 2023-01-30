今年顯濟殿打造金磚平安龜，是由1888個金磚盒打造而成，象徵一路發發發的諧音，閃耀的金磚堆疊起來相當耀眼。（張茂雄攝）

澎湖鬧元宵最特殊就是各廟宇的乞龜活動，位於澎湖發電廠旁的尖山顯濟殿今年推出「金磚龜」、「東山再起龜」，並幫海龜戴上「宰相帽」讓學子乞求，希望各個狀元及第、金榜題名。顯濟殿30日邀請澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲為金磚龜開光點睛，為熱鬧的澎湖元宵慶祝活動揭開序幕。

俗稱「西乞龜」的澎湖元宵節特別不一樣，在地大小廟宇盛行各式各樣的「乞龜」活動。湖西鄉尖山顯濟殿是澎湖唯一祭祀謝安為主神的廟宇，神格化後稱為「顯濟靈王」，謝安因淝水戰爭的護國大功，被稱為「護國尊王」，清代後開始在民間建廟祭祀，特別是謝氏宗族延續傳統習俗，成為湖西尖山村民的信仰中心。

尖山村長王家興表示，今年顯濟殿打造金磚平安龜，是由1888個金磚盒打造而成，象徵一路發發發的諧音，閃耀的金磚堆疊起來相當耀眼，盒內1公斤平安米象徵顯濟靈王護國祐民的慈悲胸懷。

在元宵節期間，尖山顯濟殿內可購買100元的擲筊券，參加「鐘響事成」、「東山再起博金磚」，票根可以玩轉向輪盤，殿內部份黃金龜、陸龜、金飾玉品、發財金等、免費擲筊結緣拿獎學金，傳統龜類糕品擲筊結緣、禮品玩具等。