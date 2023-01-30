長達10天的年假不免讓人大吃大喝或是零食吃不停，長假後的症候群之一就是已吃飽卻一直嘴饞，營養師高敏敏表示，這並非真的飢餓，而是「假性飢餓」，是因為長假期間常無形中吃下很多不必要的熱量，導致體重增加、血糖上升，引發身體代謝問題。她建議4種對抗假性飢餓的飲食方式，其中喝水非常有效，因為有時覺得餓是因為口渴，此時多喝水就可止餓，還可幫助代謝，也讓身體更有精神。

高敏敏在其臉書粉專表示，對抗假性飢餓可從飲食方式著手，例如少吃高GI(升糖指數)食物、正餐定時且營養均衡、定時喝夠水、嚼無糖口香糖止嘴饞。

1 少吃高GI精緻澱粉：以原型食物為主，例如地瓜、玉米、芋頭，因未精緻食物較粗硬，更能放慢吃飯速度，增加飽足感。

2 正餐吃均衡吃飽：按時定量攝取，維持餐餐均衡，有助維持飽足感、延緩飢餓、平穩血糖、滿足營養所需。

3 定時喝夠水：水分的補充很重要，而且有時候覺得餓可能是口渴了，因為人體處理飢餓跟口渴感受在大腦區域是同位置，容易混淆。民眾可藉由多喝水，幫助代謝，並使身體健康運作順利、更有精神。

4 嘴饞嚼口香糖：嚼無糖口香糖，讓嘴巴有咀嚼動作，也可以藉此判斷是否自己是真餓了。