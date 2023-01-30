「2023台灣燈會在台北」小提燈「大展虹兔」將於2月4日至6日每日下午3點在主展區及十二行政燈區發放，預計發放8萬盞，今年台灣燈會小提燈以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中白兔為發想，設計上使用幾何圖形及斑斕色彩，除可供提燈遊玩，亦可組裝成戴於頭上的兔耳朵，搭配LED燈的璀璨燈光，讓每個人都化身為閃亮亮的小兔子。

台北市民政局表示，小提燈領取方式分為現場排隊及線上預約2種，現場排隊地點為主展區(國父紀念館10號服務台、臺北市政府1樓東南區戶外景觀平台)及十二行政燈區，將於4日至6日每日下午3時開始發放，每人限領取一盞，若需第二盞，需重新排隊，數量有限，發完為止。

而線上預約將於2月1日上午10時開放預約，民眾可使用台北通APP預約登記，亦可進入燈會官網小提燈預約網頁以「健保卡」、「自然人憑證」或「行動自然人憑證」擇一方式進行預約。每一帳號限預約一場次，於2月4日至6日每日下午3時至6時領取，每1小時為一場次，每日限量3500盞。

線上預約領取地點為台北市政府1樓東南區戶外景觀平台，請依照預約場次，以台北通掃碼或攜帶身分證件領取。另提醒民眾：台北通註冊APP需2-4個工作日，使用台北通進行線上預約須提前下載並完成註冊；倘採用網頁預約，因需連接讀卡機，手機或平板將無法開啟網頁登記，請使用桌機或筆電。小提燈發放資訊詳情請上燈會官網查詢。