中央流行疫情指揮官王必勝今天表示，考量秋冬呼吸道感染症盛行季節已過，加上大陸疫情降溫，指揮中心今起將開始研擬5大防疫規定鬆綁，優先項目包含口罩第二階段開放及邊境防疫等兩項，其中口罩最快本周就會宣布鬆綁。

王必勝指出，我國上周新增13萬9010例確診，與前一周相比增加5.7％，目前初判應是春節連假的數字回補，至於是否為第四波疫情來襲？還要看後面數字會不會持續往上，仍有待觀察。

至於大陸入境採檢結果，上周六陽性率僅2.2％，至於金馬入境的旅客則無人確診，王必勝說，從大陸入境的確診者，目前都是驗出BA.5、BF.7、BQ.1、BA.2.75等國內已知變異株，對國內威脅性不高。

王必勝表示，現在即將進入2月，代表冬季呼吸道感染症的好發期間已過，且世界各國都已開始調整內部的防疫措施，例如南韓已宣布室內免戴口罩、香港則免除確診者隔離，世界衛生組織（WHO）日前也積極討論是否將新冠肺炎從全球緊急公共衛生事件中移除。

王必勝說，接下來將針對口罩第二階段鬆綁、入境0+7自主防疫、大陸來台旅客唾液篩檢、確診者隔離，以及確診通報定義等五項措施進行調整，預料口罩及邊境政策的鬆綁速度較快，本周就會先宣布室內口罩鬆綁措施。