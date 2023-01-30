為期9天的2023中台灣燈會將於2月4日登場，預計吸引許多民眾賞燈，為維護燈區周邊交通順暢，台中市府預計1月30日至2月13日進行全天候交通管制，範圍包括敦化路二段、啟航路等；而想要看花燈又不塞車，交通局建議多搭乘大眾運輸，另也將於假日推出免費接駁，預估15分鐘發車一班。

交通局指出，為維持中台灣燈會燈區周邊道路交通順暢，1月30日凌晨0點起至2月13日深夜24點，將採24小時全天候交通管制，包括凱旋路至中科路間的敦化路二段、僑大八街都禁止汽機車進入；另啟航路、啟航二路、經貿三路二段、經貿二路、啟航一路及啟航東路，則是僅供機車進入、汽車禁行。

交通局長葉昭甫強調，在燈會管制期間，將嚴加取締違規停放車輛，並呼籲民眾配合交管人員指揮前往賞燈。另建議「平常搭公車，假日搭接駁車」的賞燈方式，尤其中央公園周邊有8、6(副)、25、88、157(繞、延)、355延、525、529、綠4等9條公車路線，燈會期間將協調業者加密班次。

9天燈會將遇到4個周末假日，葉昭甫表示，包括2月4、5、11及12日，市府將提供免費接駁服務，分別有市政府線、松竹線，將於下午4點到8點發車前往會場，回程則從晚間7點到10點30分發車，約15分鐘一班車，坐滿即開車。

葉昭甫指出，民眾也可以開車，並將車子停放在捷運沿線各站周邊的停車場，之後轉乘捷運，只要在文華高中站或文心櫻花站下車，經甘肅路即可抵達燈區；交通局特別在台中交通網APP新增「燈會專區」，可快速查詢停車場及剩餘車位、並透過導航抵達，相當方便。