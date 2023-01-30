年後轉職潮起跑！除了i+智慧經紀人之外，永慶房屋2023年持續擴大招募資通訊人才，為人性化的智慧房產科技提前布局。永慶房屋表示，2023將擴大招募前/後端開發工程師、數據分析師、雲端工程師、UI/UX設計師、數位行銷等資通訊人才。永慶也提供員工跨域歷練機會。歡迎對房地產有興趣的新鮮人和轉職者，加入永慶的行列。

永慶房產集團資訊企劃部協理呂學堯指出，未來的科技發展已不是單一技術的深化就能符合消費者需求，而需要多元領域的整合，才能打造出屬於未來世代的科技服務。為了持續布局以及開創未來世代的房產科技，永慶房屋擴大招募資通訊領域人才，從軟體開發、資訊系統、數據分析、雲端工程、產品企劃到數位行銷都有職缺開放。

同時，為了增進資訊人才職涯的多元發展，進入永慶房屋服務的資通訊人才，也有跨域歷練、或是職位輪調的機會。呂學堯表示，永慶資訊團隊涵蓋的領域相當多元，只要員工有意願，在永慶內就有挑戰跨領域職位的機會。「曾有資訊企劃同仁後來轉任資安工程師；也有UI設計師申請前端開發工程師職位，並且有相當不錯的表現。」呂學堯分享，「我自己也在永慶內『斜槓』過資訊系統、資訊安全、數據分析等領域。透過多元領域的歷練，也讓同仁在專業視野上變得更寬廣、職涯發展也有更多可能。」

永慶也不斷為員工創造跨域學習的機會。永慶資訊團隊透過定期舉辦技術交流分享會，由部門主管或資深員工，從自身領域出發，分享專業知識，幫助員工持續學習成長，資訊團隊成員也能透過分享自身專案，徵求其他成員的專業意見和幫助。呂學堯表示，透過跨團隊的交流分享，不僅能夠幫助同仁解決解決專案上的難題，也能拓展員工的專業視野、培養跨域思維，進一步幫助員工堆疊出多元的專業能力。

不斷提供員工內部跨域挑戰、多元學習的機會，讓永慶資訊團隊的成員永遠有新刺激，也使員工對工作的滿意度維持高峰。永慶房屋表示，永慶資訊團隊還要持續嘗試更尖端、更有野心的科技應用，歡迎對房地產有興趣的資通訊人才加入永慶的行列。