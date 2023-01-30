鋼鐵人售票海報（翻攝自臉書／高雄17直播鋼鐵人 Kaohsiung 17Live Steelers）

林書豪宣布將於本周返台加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，球迷引頸期待林書豪的首秀，不過鋼鐵人29日在臉書提醒門票開賣的同時，售票海報換下了林書豪的照片，林書豪本人說過「不確定何時會上場」，球團更在臉書強調「林書豪初登板場次未定，將依球員身體狀況評估是否出賽」，因此2/11（六）、2/12（日）在高雄鳳山體育館的賽事不一定能看見林書豪出場。

球迷也在臉書留言互相提醒，在球團沒有保證一定能看到林書豪之前，購買門票是自己的選擇，不要到時候才回來怪球團。先前T1聯盟的桃園雲豹因為「魔獸」霍華德臨時決定不上場，引起購票入場的球迷譁然，雲豹總經理蘇翊傑甚至辭職負責。這次鋼鐵人的動作就是記取了前車之鑑，為免誤導球迷，在沒有確定豪哥出場前，暫不把他做為售票海報的主角，有球迷稱讚「這才是正確的行為」。

林書豪來台之後，至少還要經過加盟記者會，並且他一段時間沒有打球，還點花時間熟悉球隊和新隊友，大概不會那麼趕著上陣。雖然不確定林書豪要上場，鋼鐵人臉書30日提到，已經有捧場的球迷搶完了2/11當天一樓的門票。