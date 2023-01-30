陳峻廷（左起）、林煥鈞、夏浦洋。（陳俊吉攝）

林毓家（右起）、黃莑茗、李秉諭、盧佾暘。（陳俊吉攝）

凱渥集團30日舉辦開工活動。（陳俊吉攝）

FEnix夏浦洋、陳峻廷、Ozone林煥鈞及AcQUA源少年的林毓家、黃莑茗、李秉諭、盧佾暘今（30日）出席凱渥集團開工，提到過年的活動，日常行程滿檔的眾人表示，都有趁年假好好休息。

去年參加《全明星運動會4》導致腳傷的夏浦洋，今透露有趁年假好好療傷，也有跟家人爬山當復健，「現在好很多了，有認真按摩、復健」，結果林煥鈞卻爆料他拍照時才剛蹲低就喊著要休息，同為FEnix的陳峻廷更是語出驚人：「他練習跳舞都在划水」，害夏浦洋趕緊承諾今年會更認真跳舞。

從《原子少年》出道的他們，被問到過年有沒有感覺到成為家人的驕傲，陳峻廷自信的說：「我不驕傲，但我一直都是我媽的驕傲」，林煥鈞則表示沒有什麼不一樣，但還是不習慣聽到自己出現在廣播的聲音，直言很陌生、很奇怪。

AcQUA的林毓家透露因為去年忙於工作，鮮少跟家人相聚，奶奶過年收到他的紅包時還感動到落淚，「我去年也有包，但之前都常見面，今年是因為太忙，他們覺得很感動、很欣慰」。李秉諭除了替全家人準備一人一張的2000元刮刮卡，還特別準備紅包給1月生日的哥哥、姊姊，「他們很驚訝會收到紅包，竟然會收到未成年的弟弟紅包」。

黃莑茗說，過年期間最有趣的事，就是被表姐誇讚，「她那時在滑手機，一抬頭看到我，就說『哇！你在發亮』，我想說太棒了，她以前都沒有覺得我在發亮」；盧佾暘表示過年時爺爺奶奶對他說了很多關心的話，他也有陪爺爺奶奶唱歌，此外，他也透露年紀小的弟弟是最忠實的粉絲，「奶奶說我不在家的時候，弟弟都會一直滑我們的影片，他什麼消息都知道」。

關於2023年的計畫，陳峻廷透露FEnix將在4月發行專輯，之後也預計推行團體的綜藝節目，類型？他笑說希望是外景系列，最好還有鬥智鬥勇的橋段，「我是負責『智』的部分，浦洋是『勇』」。AcQUA源少年的黃莑茗透露，除了近期有新MV要上架，3月還有一個新的計畫在進行，「目前還在籌備中，是個驚喜」；林煥鈞則表示Ozone在下月4、5日在高雄舉辦簽唱會，希望粉絲到場支持。