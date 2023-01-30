中醫大新竹附醫兔年迎新舉辦音樂饗宴，院長陳自諒（中）頒獎感謝5位音樂志工學生。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附醫兔年迎新30日舉辦音樂饗宴，邀請5位音樂志工以電子鋼琴、長笛、豎琴、大提琴及打擊樂，演奏膾炙人口的曲目，讓院內大廳洋溢優美的樂音，其中施翬、施翯兄弟是自閉症患者。

「音樂對自閉症等病患是有療癒效果，31日上午還有一場演出喲！」中醫大新竹附醫院長陳自諒頒獎感謝5位音樂志工，熱心公益，以琴聲傳遞溫暖，以音樂嘉惠病患。

5位音樂志工為就讀新竹實驗中學雙語部十年級的雙胞胎吳孟翰和吳孟臻兄妹，與施翬、施翯、施習之3兄妹組成音樂團體「翼想天開 Ornithopter S」，5人從小一起玩音樂，志同道合，演出默契十足。

文武雙全的龍鳳胎吳孟翰、吳孟臻各自擅長鋼琴與長笛，同時也是運動健將，定向越野常勝軍。施家3兄妹哥哥施翬就讀新竹特殊教育學校，弟弟施翯與妹妹施習之就讀安興國小。

施翬自幼確診為中度自閉症，口語表達和理解能力都有障礙，但精通豎琴、鋼琴、木琴、長笛、爵士鼓等多項樂器，今年將代表新竹縣參加學生音樂比賽高中職A組全國決賽，創下特教學生首例。施翯為輕度自閉，和妹妹施習之同為學校弦樂團成員，並擅長豎琴及打擊樂。

中醫大新竹附醫執行長張宜真表示，兔年迎新音樂表演「I LOVE U 兔」主要以長笛、豎琴和電子鋼琴演奏為主，搭配大提琴和打擊樂，演出方式豐富多元。

這5位音樂志工演奏大家耳熟能詳的民謠老歌和古典樂曲，也有配合節慶的應景小曲，像月亮代表我的心、愛的羅曼史、綠袖子變奏曲、電影「暮光之城」插曲－千年之戀、宮崎駿動畫「霍爾的移動城堡」插曲－世界的約定等，為現場增添溫馨氣氛。

「我們是第1次在醫院表演，也真的很高興！」吳孟臻說，他們期盼演奏的音樂能撫慰人心，給來醫院的病患和家屬們正面能量！