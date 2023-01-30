陳姓民眾29日在梨山巧遇充滿靈氣又萌萌噠的白猴，和中樂透一樣相當難得，讓民眾驚呼連連！（參山處提供）

梨山竟出現難得一見的白色獼猴！參山國家風景區管理處長曹忠猷說，收到住在梨山的陳姓民眾通報，29日在梨山巧遇充滿靈氣又萌萌噠的白猴，可說和中樂透一樣相當難得，讓民眾驚呼連連；新年開工日及農曆初九（天公生）前，難得遇見白猴搏得好彩頭！

曹忠猷指出，民眾在梨山武陵農場常會看見獼猴出現在山林間悠閒自在，但白猴發生率約10萬分之1至20萬分之1，能夠巧遇白猴跟中樂透一樣機會難得。獼猴雖然可愛也呼籲民眾請大家謹守「不餵食、不接觸、不干擾」3不原則，讓獼猴回歸大自然。

曹忠猷說，台灣獼猴為台灣特有種，是雜食類靈長目獼猴科，毛被夏季呈橄欖綠，冬季為暗石板色，腹部為灰白色。能遇見白色獼猴的機率相當低，梨山陳姓居民放完年假準備開工上班，在下山的路上竟驚見到白猴，馬上拿起手機拍下白猴的身影。

參山處表示，陳姓民眾分享照片給友人欣賞，大家都鼓勵他趕快去買彩券，因為看到白猴的機率跟中樂透一樣機會難得，為他感到相當幸運！參山處特別呼籲應有保育觀念，若遇見獼猴靠近不要餵食，因為會影響獼猴覓食習性，不再懼怕人類，造成猴群與人群活動區域拉近，進而引發人猴衝突。