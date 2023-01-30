半導體及Tesla等汽車相關個股是今天盤面的亮點，台積電收盤大漲40元，德微(3675)、祥碩(5269)、世界先進(5347)、力智(6719)、矽力-KY*(6415)、昇佳電子(6732)等漲停作收，聯發科(2454)及聯電(2303)收盤漲幅逾6%，車用導線架廠順德(2351)盤中也亮燈漲停，智慧型手機相關的穩懋(3105)及宏捷科(8086)亦強勢收高，汽車類股則有裕隆(2201)漲停領軍向前衝，和泰車(2207)收盤大漲5.5%，在半導體搭「汽車」狂飆下，台股指數開高收高，順利站上年線，終場加權股價指數約15493.82點，上漲560.89點，成交量約為3297.2億元；OTC指數為193.23點，上漲4.73點，成交量為659.88億元。

今天上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲7.17%，其次是電纜類股及汽車類股，分別上漲6.8%及4.91%，表現較差者為食品類股、觀光類股及航運類股，其中食品類股上漲0.14%，觀光類股上漲0.24%，航運類股上漲0.43%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲5.42%，表現最差為光電類股、下跌0.16%。

就技術面來看，今天兔年開紅盤，台股在美股大漲帶動下，指數跳空開高跨越15000點，終場指數大漲560.89點，以15493.82點作收，順利站上年線；近期台股指數沿五日線震盪向上，今天在農曆年長假期間全球股市連袂走高帶動下，指數開高收高，順利突破15000點關卡，也收復年線，雖然短線指數漲幅不小，配合日、周及月指標偏多，以及全球股市多頭氣盛下，指數可望持續上攻，預期本週台股指數區間在15500點上下震盪。

元富投顧總經理鄭文賢表示，年節期間，受惠於美國通膨降溫，ppi、pce年增率連袂下滑，市場預期Fed 2月份升息幅度可望放緩至1碼；加以就業市場穩健下，評估美國經濟將軟著陸，帶動國際股市上漲，普遍回到年線之上，其中，科技相關指數在美債殖利率穩定在3.5%，Fed升息可望放緩下，漲幅達4~5%，最為強勢。對應到台股，新春開紅盤，在半導體權值股拉抬下，跟上國際股市腳步，指數站上年線15390點之上。

鄭文賢指出，短期台股落後補漲，指數重回年線，同國際股市處在相同位階。考量全球經濟仍趨緩，庫存去化持續；年節期間，企業獲利持續下修，預計上半年處在衰退階段，基本面疑慮仍存。另外，2/2 Fed開會在即，是否釋放鴿派訊息，暗示未來將停止升息猶未可知；2/3非農薪資增幅是否進一步下滑不確定仍高，評估本週台股將處在年線附近波動，年線立即站穩機率不高。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，由於台股農曆春節休市期間，全球股市普漲，其中與電子產業連動性高的那斯達克及費城半導體指漲幅更達近5%，加以台積電ADR同步收紅，帶動台股於紅盤日氣勢如虹，展望後市，由於美股四大指數都已站上200日均線，隨通膨持續降低可望讓聯準會放緩貨幣緊縮步調、帶動資金回流先前跌幅較大的風險性資產，推升科技成長股評價修復，並支撐台股上攻，預期台股可望補漲並突破年線，進一步挑戰萬六的整數關卡，可留意EV供應鏈、半導體先進製程及先前跌深的高價股評價修復行情。