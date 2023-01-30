路透社認為，這代表中美貿易大戰以及政經競爭之下，蘋果加速推動產品去中化的腳步。據悉，蘋果計畫要將印度的產能比例，從目前僅5%到7%，大幅提升至25%。
自從2017年開始在印度組裝iPhone以來，蘋果一直在當地增加投資比重。捷普主要商品是以穿戴式消費性電子裝置為主，著重於模具開發與製造，還有塑膠成型開發與製造。
彭博社報導，蘋果供應商之一的捷普（Jabil）印度分公司，已開始在印度生產AirPods零組件。同時，也正將AirPods塑膠外殼運到中國大陸與越南。不過，蘋果以及捷普都沒有對此消息有回應。
路透社認為，這代表中美貿易大戰以及政經競爭之下，蘋果加速推動產品去中化的腳步。據悉，蘋果計畫要將印度的產能比例，從目前僅5%到7%，大幅提升至25%。
自從2017年開始在印度組裝iPhone以來，蘋果一直在當地增加投資比重。捷普主要商品是以穿戴式消費性電子裝置為主，著重於模具開發與製造，還有塑膠成型開發與製造。
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