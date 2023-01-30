伍佰在成功之路搖滾歌劇中飾演光魔王。（太空彈劇團提供）

伍佰為搖滾歌劇勤加排練。（太空彈劇團提供）

伍佰(中)率《成功之路》搖滾歌劇眾演員2月3日起一連兩周共六場攻佔北流。（空彈劇團提供）

「光魔王」伍佰將率領太空彈劇團於2／3起一連兩周在北流舉辦6場《成功之路》搖滾歌劇，他初六就開工投入彩排做最後準備外，一刻不得閒的他也在籌備新專輯母帶的最後階段，計畫將於3月底前往美國做母帶後期製作，最新創作專輯預計在今年上半年發行，5月份也將開始因疫情延期三年的海外巡迴演唱會，可說ㄧ開春就將馬不停蹄忙到年底！剛過生日的伍佰不忘許下「Forever Young」的生日願望，更希望粉絲們和他一起展開《成功之路》這個瘋狂但充滿歡笑的公路之旅。

伍佰首度自編自導自演的《成功之路》搖滾歌劇全程由伍佰＆ China Blue現場演奏，演出人員包括鳳小岳 、周厚安，以及眾多音樂人「八十八顆芭樂籽」阿強、法蘭 、「皇后皮箱」 卡菈、妮可醬、雷擎等人，加上專業舞台劇演員及現代舞者，光演出及工作人員就超過120位，加上比照演唱會規格的演出共砸下5000萬預算，著實令人期待；不過也因為人力成本過高加上場地限制，現階段僅規畫在台北流行音樂中心的6場演出，面對許多聲聲呼喚加場中南部的歌迷敲碗心聲，主辦單位特別跟歌迷喊話：「希望大家不要再觀望了！台北首演6場票數所剩不多，請大家把握最後機會，一起和光魔王迎接新的一年散播歡樂散播愛！」而2／4、2／11兩場在年前就已經售罄。

值得一提的是，伍佰首度祭出「周日下午場」，將於2／5及2／12的下午4：00開演，除了顧及中南部歌迷能看完即時返家的時間外，更想藉由周日下午闔家同聚的時光，把這齣充滿正能量、歡樂氣氛的《成功之路》一起介紹給大朋友、小朋友，讓爸媽能帶著小朋友來北流看演出。另外，為了讓歌迷能享有近三個小時完美及舒適的視聽體驗，伍佰與團隊特別規劃所有視線不良的座位均鎖票不販售，讓每一位買票入場的歌迷都能看的清楚、聽得舒服，伍佰表示：「前往成功之路的旅程，每一分鐘都很重要！」

此外，伍佰＆ China Blue 所有巡演都會推出實用性極高的限量明星商品，這次也不例外，包括以主視覺圖案設計的T恤、保冷袋、口罩繩、啤酒杯、萬用袋，到場觀演的歌迷可以提前到場購買，詳情請上《成功之路》搖滾歌劇FB粉專查詢。