環狀線經營權移轉 新北捷：交接日期擇日再定

喧騰多時的新北環狀線經營權之爭終於塵埃落定，雙北市府最終拍板定案，將依行政契約，經營權於今（30）日契約期滿，移交新北市府自行營運，為了不影響旅客權益，在交接期間將由雙北市府共同作業、合作營運。

新北市三環六線軌道線建設為市長侯友宜任內的重要政策，過去雙北市府對於環狀線經營權爭議，數度隔空互槓，最後經過多次協調，台北市歷經柯文哲、蔣萬安兩任市長，最終終於談妥所有細節，今日正式對外公布經營權移回新北市府。

雙北市捷運局今天上午也同步發布新聞稿，宣布經營權順利移轉，新北捷運局表示，新北環狀線所有財產已依營運契約移回新北市，但因變更地方主管機關仍須交通部同意，因此在申請同時，先由雙方共同營運，未來確認確認營運平順及取得交通部同意函後，雙北市再擇定日期完成主管機關權責交接，預估交接期為6個月左右。

不過在接手前營運遇到的狀況，依法令，仍由主管機關台北市負責，惟相關費用則授權由雙北捷運公司另行協議相關事項及細節。

捷運局補充，新北環狀線由新北自負盈虧，營運初期尚在培養運量且適逄新冠疫情影響運量及營收，目前疫情漸緩且配合後續本府捷運場站開發之推動，人口及商辦進駐後，將帶動運量增加，增加票箱收入，另外移轉後新北捷運公司也將致力於附屬事業多角化的經營，增加營收改善虧損。

侯友宜上午受訪時也表示，對於環狀線的經營權，從柯文哲到現在的蔣萬安，兩市的態度並沒有改變，因此春節前已由新北市副市長朱惕之與台北市副市長李四川多次密商協調，談妥當中所有的細節，為了不使營運受到影響，所以才會分階段、分批次來做營運的轉接。