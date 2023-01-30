一名男子見女同學服用憂鬱症藥物後陷入昏睡，竟趁她熟睡時4度性侵，事後女方多次下體疼痛流血，男子還辯稱是女方服藥後主動求歡，女同學向輔導老師訴苦時在老師的協助下報警提告，法官認為男子犯後始終否認，態度欠佳，依4個乘機性交罪各處有期徒刑3年8月，應執行5年，全案可上訴。

阿宏（化名）與小美（化名）為大學同學，小美因患有憂鬱症需定期至醫院就診，阿宏也時常陪同前往，在2019年4月間阿宏以宿舍距離較遠或隔日一同參與活動等原因邀約小美到租屋處過夜，阿宏知道小美服用憂鬱症藥物後會陷入昏睡，竟趁機伸出狼爪，於凌晨時趁她熟睡而不知抗拒，前後性侵4次得逞，小美醒來後發覺下體疼痛，詢問阿宏後才得知獸行，事後小美與輔導老師對談透露此事，在老師的協助下報案。

小美表示第一次借住阿宏家時，因為吃藥後昏睡被阿宏性侵，隔日醒來發現下體出血，當時她誤以為月經來，第二次借住也在昏睡時被性侵，隔日小美發現我下體疼痛出血，詢問阿宏，阿宏辯稱前一晚睡覺時小美踢他下體，他回踢才導致出血，後來小美借住時特別穿上牛仔褲並繫皮帶，醒來後發現褲子和皮帶都不見，詢問阿宏他竟稱是小美主動求歡趴到他身上。

小美表示自己的性向是喜歡女生，她表示阿宏說自己主動求歡讓她十分懷疑，也不知道阿宏對自己有男女的想法，對此感到愧疚，覺得自己傷害到他，同時也懷疑自己被性侵，事後小美與輔導老師對談時，老師驚覺有異協助報警處理。

桃園地院審酌，阿宏當時年紀已30歲，且明知小美患憂鬱症須服藥，竟藉由借宿的機會一個月內4度性侵，犯後卸責、始終否認，態度欠佳，難認具有悔意，依4個乘機性交罪各處有期徒刑3年8月，應執行5年，全案可上訴。

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