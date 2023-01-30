2023年到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，水瓶座、雙子座、天秤座整體運勢包括，事業運、金錢運、愛情運、健康運、幸運數字和顏色，其中天秤座在事業上寧願獨資，千萬不能合夥，金錢運方面可期待偏財運，桃花運則名列前茅，最後健康運則需留意腎臟健康。
▍水瓶座：得失相伴、樂苦相隨
延續著去年的各種精彩，現在的他們已經跳脫別人給的框架，完全走出自己的格局或許無法擁有更多財源，但他們不在乎，因為更想帶給別人正向力量。
事業運：做自己開心的事。
金錢運：財來財去要注意
愛情運：單身也幸福
健康運：交通意外和外傷
幸運數字：6
幸運顏色：卡其色、珍珠色。
▍雙子座：新時代需要學習新知識
為了讓自己可以與時俱進，學習是一項重要的使命與課題，對雙子座來說，2023年選擇進修是件非常開運的事。
事業運：等待翻身時刻
金錢運：適合外地求財
愛情運：容易誤入戀愛陷阱
健康運：失眠久坐是病因
幸運數字：12
幸運顏色：紫色、深藍色
▍天秤座：開心自由是幸福的方向
作為家中成員的潤滑劑，今年的壓力來源來自家庭，想要開運就要有瀟灑走一回的體驗和人生高度，發自內心的開心與自由，才是幸福的方向。
事業運：寧願獨資勿合夥。
金錢運：可期待偏財運
愛情運：桃花運名列前茅
健康運：留意腎臟健康
幸運數字：9
幸運顏色：紅色、金色
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