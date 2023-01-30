兔年開工首日，新竹市長高虹安（左三）率市府所有一級主管至市議會向議長許修睿（左四）及議員們拜年。（陳育賢攝）

兔年開工首日，新竹市長高虹安（右）率市府所有一級主管至市議會向議長許修睿（中）及副議長余邦彥（左）拜年。（陳育賢攝）

兔年開工首日，新竹市長高虹安率市府所有一級主管至市議會向議員們拜年，高虹安表示，有議員反映，過去府會溝通不良、要不到工程資料，感覺有點「創傷症候群」，她當場向議員們保證，即起只要索資不牽涉到個資、機密性一定都會給，這樣議員才能盡到監督之責。

高虹安表示，今天是新春開工第1天，一早就到市府的各個局處跟所有市府主管、同仁們問好，新年快樂，在開工第1天還能有這麼好的心情其實也不容易，畢竟也是10天的年假，但也鼓勵大家在新的一年希望大家能夠保持好心情，繼續為新竹市民服務，接著則是到議會跟議員們拜年。

她說，其實在今年過年期間，特別利用年假的時間，把所有議員的提案都看過1次，所以今天也就幾個提案跟議長許修睿、國民黨議會總召陳慶齡來做討論。

這些提案大部分都是相當具有民意基礎的，市府會分成優先順序，比如說有些是比較快可以處理的，或是比較高優先權的，會在開工之後，像是今天早上晨會已經馬上跟市府團隊交辦，請他們盡快把議員的提案完成。

另外，跟議長許修睿談到市府與各黨團間溝通的狀況，當中有提到說，過去議會與市府的互動上比較有限，包含說有很多重大的工程政策，前市府不太願意跟議會來做溝通，甚至有時候議員向市府索資都會被拒絕。

她當場向議員們保證，在她任內絕對不會有這樣的情況發生，只要議員的索資不牽涉到個資、機密性，或是不正當的狀況，都會開放讓議員索資，這樣議員也可以做到監督的責任。

高虹安表示，之所以要在今天團拜時再次向議員們重申與保證，是因為議員們好像有「創傷症候群」一樣，就像是有議員提到，指棒球場改善小組已經成立了，但仍很擔心會要不到資料，她也當場給承諾，市府絕對會公開透明的提供資料。

此外，今天在向議員拜年時也發生一段小插曲，議員黃美慧提到要送高虹安「鏟子」，由於民間送鏟子有「產子」的祝福之意，有希望對方「早生貴子」的味道，對此，高虹安則是笑著表示，議員的意思是希望把棒球場的真相「挖」清楚啦，根本沒想到「產子」的事去。

高虹安說，她也鼓勵議員如果要送鏟子的話，也不是送她1隻，應該每位議員都需要

1隻，一起把公共工程的問題給釐清。

此外，也有議員關心她的體重，因為她選舉的時候瘦了6公斤，要送巧克力讓她能吃胖一點，透過這些對話，應該知道府會的關係已比過去來的順暢。