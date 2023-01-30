阿根廷勇奪2022年卡達世足賽冠軍，但是身處北美的美國非裔主持人巴登（Joe Budden）卻很不高興，他在自己的播客節目公開指責阿根廷種族歧視，因為堂堂世足冠軍隊居然沒有黑人球員。相較於被戲稱為「非洲聯合軍」的法國隊，來自南美的阿根廷卻是「白得有點奇怪」。

巴登說：「阿根廷贏了，我看到結尾，真的很棒，PK戰扣人心弦，但是黑人看了會覺得很怪。」另一個主持人說：「阿根廷沒有黑人球員，阿根廷人民的照片裡都沒有黑人，所以很奇怪對吧，據我所知，阿根廷應該有不少黑人。」

接著巴登又揭露驚人的歷史，提到阿根廷在1868年至1874年的漂白運動，他們計畫性地鏟除黑人人口，拉他們去當戰場的砲灰和廉價礦工，壓榨他們的醫療資源，以迫害來減少他們的數量，巴登稱之為「種族滅絕」。

當然事實並非如此，阿根廷過去有歐洲人帶來的黑人奴隸，但導致黑人人口大量減少的原因是種族融合政策，他們大部分被融入當地原住民和歐洲移民。無論如何，巴登幾個人講得津津有味，阿根廷似乎為了消滅黑人而無所不用其極。

球迷在網路看了之後不免目瞪口呆，寫道：「阿根廷是一個國家，不是網飛的紀錄片。」「美國人看什麼東西都是種族歧視。」「阿根廷足球隊只看重實力，不搞種族配額，這就是他們贏下冠軍的原因。」