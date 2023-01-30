大同2022年重電營收相比2021年，成長超過3成，截至2022年底，在手訂單約55億元，受惠台灣內需增加、台電電網強韌計畫、再生能源與儲能變電站需求，訂單能見度已看到2025年底。

大安超高壓變電所即為電網強韌建設計畫主軸之「推動分散電網工程」的重要項目之一。該案位於台北市東區市中心大樓，是首都核心變電樞紐，其冷卻系統與變壓器、電抗器設備裝置位置高度落差達100公尺之高，創下重要關聯設備裝設位置落差最大之紀錄，為全世界首例，大同重電事業團隊需克服設備冷卻能力、水管路可靠性、設備安裝工法之挑戰，確保都會變電所之最高安全。該案完工後亦將刷新國內電力工程界紀錄，寫下台灣電力工程里程碑。全案預計於114年竣工。

大同重電事業專注於特高壓、大容量領域，為台灣唯一具承製345kV 100M電抗器、6000KVA油式及9000KVA模鑄式非晶質變壓器產品之製造商，其爐用變壓器市占率為台灣第一，大林電廠全台161kV等級三相一體式最大容量變壓器，以及近期承製的全球最大燃氣渦輪發電廠大潭電廠第8、9號機組之超過500MVA容量的主變壓器，皆為大同締造國產變壓器承製最大容量的實績。

大同為台灣唯一擁有發電、變電、輸電、配電與節電領域產品的全方位電力整合製造商，將全力爭取台電增設28座變電所案及電網強韌計畫之相關商機。