上周美股標普500指數和道瓊指數分別收漲2.5%和1.8%，那斯達克指數周線漲4.3%，表現尤為強勁。今年1月以來，那斯達克指數上漲11%，可望創下去年7月以來最大單月漲幅。

雖然科技業掀起裁員潮，但有些市場人士認為這不是問題，部分投資人認為削減成本有利於企業維持獲利，且由於消費者仍在消費，所以企業營收可能不會受到什麼負面影響。

Ally Invest投資組合經理Frank Newman出具報告指出，本月不容忽視的題材是操盤手將如何「獎賞」進行裁員的公司。隨著公司裁員的消息成為每日晚間的頭條新聞，你可能以為消費力吃緊，但也許情況並不是那麼嚴重，事實證明需求還是相當不錯。

以科技股為主的那斯達克指數能否維持這一波強勁的升勢，將大致取決於臉書（Facebook）和Instagram母公司Meta Platforms、消費電子巨頭蘋果、谷歌母公司Alphabet和電商龍頭亞馬遜等四大科技巨頭本周公布上季財報時的表現。

投資管理公司Prudent Management Associates資深投資長Daniel Berkowitz在報告中指出，這些公司的季報若遠低於市場預期，便可能讓市場今年強勁的開局受挫。

到目前為止，才開揭開序幕的科技股財報季表現頗令人失望，微軟、英特爾和IBM上季業績都意外疲弱，不過這三家公司屬於「老科技股」，而蘋果、亞馬遜、Alphabet和Meta則都擁有更快速成長的事業。電動車製造商特斯拉上周公布的季報意外強勁，或許給其他更具動力的科技公司帶來好兆頭。

超微（AMD）、社群媒體Snapchat母公司Snap將於美東時間周二發布財報，Meta於周三發布財報，周四則為最重磅的一天，蘋果、亞馬遜、Alphabet和高通將公布成績單。