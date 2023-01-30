位於大阪灣、1994年6月開幕的大阪凱悅酒店，為樓高28層、設有480間客房的大型酒店，毗鄰Intex Osaka大阪國際展覽中心、亞太交易中心和大阪府政府大樓。星野集團旗下Hoshino Resorts REIT於2016年11月取得酒店建物產權。

星野集團此次與大阪凱悅飯店合作，採取同建物中可體驗多品牌的「複合式飯店」經營模式，以親子渡假村「RISONARE」品牌進駐打造為「RISONARE大阪」，包括23、24、26樓提供10種房型共64間客房，並將頂樓28樓打造為「工房」（Atelier）。

星野集團表示，「RISONARE大阪」以「玩出創造力」理念，推出能用蠟筆於牆壁、窗戶盡情揮灑的客房，可將大阪灣盡收眼底的「工房」為日本規模最大，能激發孩子興趣、埋首玩耍，進而拓展無限可能性，為日本首家採用義大利「瑞吉歐教育法」的飯店。

「RISONARE大阪」與大阪凱悅飯店共同經營，由大阪凱悅飯店提供客房及飲料服務，RISONARE大阪則提供入住貴賓專屬特別活動，入住RISONARE大阪的賓客可使用大阪凱悅飯店提供的俱樂部休憩廳、4間餐廳、健身中心、花園泳池等附屬設施。

星野集團去年積極拓展關西據點，4月開出擁有436間客房的都市觀光飯店「OMO7 大阪」，「RISONARE大阪」開幕後成為集團在關西第6處、大阪第2處據點，擁有多達700間客房的「OMO關西機場」則預計今年初接力開幕。

距離關西國際機場僅10分鐘車程的「OMO關西機場」為樓高22層、規畫700間客房的建築，原先規畫由WBF飯店集團經營、預計2020年7月以「WBF格蘭關西機場飯店」開幕，惟計畫受新冠肺炎疫情衝擊、WBF飯店集團於2020年4月底申請破產重整而停擺。

星野集團同年與WBF飯店集團母公司White Bear Family簽署重整協助契約，將WBF飯店集團負責經營的據點則轉移新設的WBF Hotel Management、成為星野集團旗下子公司，由星野集團接手、改以OMO品牌重啟籌備，預計今年初以「OMO關西機場」開幕迎賓。