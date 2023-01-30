新北市轄內的「五館一園」博物館在初二至初六推出「兔兒TOUR新北博」文化走春活動，5天來吸引逾20萬參觀人潮。（文化局提供）

今年的春節假期已結束，新北市轄內的「五館一園」博物館在初二至初六推出「兔兒TOUR新北博」文化走春活動，5天來吸引逾20萬參觀人潮，各博物館配合兔年TOUR主題旅行意象，推出多項贈獎活動，吸引大批遊客前來踏青。

文化局長龔雅雯指出，今年遇上最長的春節假期，又碰上疫情解封，出遊人潮較多，相較去年春節各博物館入館人次，人潮回溫達5成以上，粉專在活動期間也達65萬人次觸及參與，門票、場館賣店收入都有顯著成長。

龔雅雯說，市府今年推出「兔兒TOUR新北博」走春活動，結合坪林茶業博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館，以及林本源園邸，推出小旅行，各館都有豐富的展覽和遊程，另有DIY手作體驗、表演活動，讓民眾感受濃厚的佳節氣氛。

文化局表示，為了帶給民眾有更豐富的體驗，除了贈送民眾限量旅行選物組，也與傑仕堡有氧酒店合作推出「2023文化走春tour住房專案」，還有「博物館走春拍照抽好禮」、「趣味走春情境抽住宿券」等多項網路抽獎活動，相關中獎資訊將在2月1日公布，民眾可至「2023兔年文化走春－兔兒TOUR新北博」，活動網站（https://2023tourculture-ntpc.com.tw/）查詢。