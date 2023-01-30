今年中台灣元宵燈會「萌蟲蟲」。（台中市政府提供）

今年中台灣元宵燈會「夢幻樹」。（台中市政府提供）

2023中台灣元宵燈會，將在週六2月4日於中央公園盛大開幕！台中市政府觀光旅遊局長陳美秀說，今年多元特色燈區包含水域陸地，其中主題燈區「夢幻樹」、「萌蟲蟲」、「萌兔萬花筒」、「好冰友找朋友」，結合童趣設計，打造超萌樂園，適合親子攜手共遊，邀請全台大小朋友前往同樂元宵小過年。

陳美秀表示，「夢幻樹」燈區結合老樹場域打造專屬光雕投影魔幻場景，呈現萌兔墜入神秘的兔子洞中，展開一連串新奇有趣的冒險故事。「萌蟲蟲」燈區以放大版的獨角仙、瓢蟲、蜻蜓等超萌燈飾，打造巨大版奇幻昆蟲草原；「萌兔萬花筒」燈區則以10公尺高五彩繽紛的文藝Layher兔與萌小兔花燈相互對應，展現出傳統燈藝與現代科技的交互激盪，萬花筒般的七彩投影，壯觀又趣味。

陳美秀指出，氣候變遷是近年大眾關心的議題，市府積極推動低碳永續觀光政策，觀旅局為傳達此理念，特別與知名插畫師米拉合作「好冰友找朋友」燈區，以小朋友喜歡的南極小企鵝和北極熊為主角，呈現氣候變遷相遇後、互相依靠並照顧對方成為「好冰友」的故事，深具環境教育意涵。

觀旅局強調，中台灣元宵燈會白天為裝置藝術公園，夜晚透過燈光投射轉化成華麗樂園，日夜都精采。2023中台灣元宵燈會活動消息及交通資訊，請至台中觀光旅遊網( https://traveltc.tw/tr02hviRM )及臉書「大玩台中」( https://traveltc.tw/tr02Ii6bb )查詢。

元宵小過年超萌樂園中台灣燈會