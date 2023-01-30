農曆春節免不了要包紅包，一名網友表示，雖然過年親朋好友聚在一起感情變更好，但只要一想到要包紅包就讓他感到痛苦，他說今年一共包出6萬元，感嘆過個年存款就大失血，問大家真的喜歡過年嗎？貼文讓網友超有感，當中還有一名網友崩潰地說，在沒有年終獎金的情況下，共包出4萬元，「現在光聽到過年都怕死了」。

原PO近日於PTT八卦版指出，大家喜歡過年熱鬧團聚吃團圓飯的氣氛，家人間的感情、關係更好更緊密，但他卻無感，因為每年過年辛苦賺的薪水、年終都瞬間減少，抱怨說，「過一個年噴6萬正常嗎？存款大失血，真的有人喜歡過年嗎？

貼文曝光，網友也超有感，紛紛留言，「紅包至少都包了5萬」、「我包給家裡跟親戚的紅包就超過10萬了」、「光紅包就包了4萬出去」、「我紅包就7萬7出去」、「年終獎金你以為是給你存的嗎？」、「10萬路過」、「我包出去4萬，還年終沒有年終，現在光聽到過年都怕死了」。

留言中也有不少人說，「光是回老家跟太太娘家再返家的高鐵費，和台鐵車票錢就接近1萬」、「不只包紅包的錢吧！還要買一堆菜」、「所以我說過年就是個陋習」、「這個月家庭開支全部算起來也差不多2萬多去了」。