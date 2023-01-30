據界面新聞報導，台資企業呷哺集團今天（30日）針對其中國大陸之外的擴張業務表示，呷哺呷哺今年將在台灣、馬來西亞開設首店。

呷哺呷哺在中國大陸之外的第一家門店於1月25日在新加坡試營業，並計劃今年內新增6家門店延伸至馬來西亞。此前，呷哺集團旗下的湊湊火鍋於2022年1月進入新加坡市場，目前在新加坡已經開設3家餐廳。

此外，觀點網報導，據1月28日呷哺呷哺發佈的春節運營數據顯示，2023年春節總體營收比2022年春節增長126％。從各地方數據看，天津、黑龍江等北方城市客流和營業額同比增長2倍以上，北京及河北等主力北方城市營業額仍保持1.5倍穩定增長。

春節檔呷哺呷哺煙火氣奔騰，還體現在翻檯率、茶飲量、營業額、門店數量等多個管理指標上。呷哺呷哺茶飲單月售賣量刷新近兩年內茶飲單月售賣歷史記錄，此外翻檯率環比12月增長近3倍。

報導稱，在呷哺集團東擴南進的大戰略下，浙江、湖北、湖南等南部城市在客流和營業額上同比2022年增長近3倍。值得注意的是，呷哺加速擴張戰略，1月在大陸各省份已開出34家新店，海外首店目前已正式落戶新加坡。

另據新華網報導，在數位經濟浪潮下，餐飲企業數位化轉型進展加快，線上線下管道相融已成為「標配」。數位化引領企業發展，成為呷哺集團改革和創新的一大戰略。呷哺集團創始人賀光啟重任CEO以後，制訂了數位化、集團化、多品牌資源整合、加速國際化等多項戰略，其中，將投入以億元（人民幣）為單位的資金，進行全產業鏈的數位化升級改造。