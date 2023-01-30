台視除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》今年邀國民姐夫AKIRA、ELLA、羅志祥、炎亞綸等藝人輪番上陣演出，收視率30日出爐，4歲以上平均收視達3.45、總收視人口為336萬4千人，擊敗《民視第一發發發》的2.96，勇奪收視之冠，令連續主持6年的黃子佼開心地說：「致敬台上台下可敬的戰友，謝謝觀眾關注我們華人除夕最大舞台，始終相信台視14年不停付出終有回報。」
《紅白藝能大賞》從第1屆在台大體育館到台北小巨蛋，一轉眼就是14年，今年收視最高點落在炎亞綸，他在表演中小露腹肌，唱跳〈多餘的我〉、〈You Got Me〉時讓全場粉絲尖叫不斷，動感演出每分鐘收視最高達5.54，吸引119萬3000人收看；AKRIA首度以個人身分擔任表演嘉賓，與ELLA驚喜同台飆歌、飆舞，2人在台上贈出新年大禮給粉絲的逗趣互動，更成為收視第2高點。
而韓國女團(G)I-DLE唱跳破億神曲〈Nxde〉、〈MY BAG〉、〈TOMBOY〉，全場沸騰震撼小巨蛋，官方網路平台截至30日上午10點為止，已累計達高達85萬次點閱率，獲最高觀看次數。
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