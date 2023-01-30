塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic）再次證明自己「墨爾本之王」的實力，於2023年澳洲網球公開賽拿下個人生涯第22座四大賽冠軍，他坦言還有動力督促自己前進，還想盡力爭取更多四大賽冠軍。

「我還是很積極地想盡量多贏一些四大賽冠軍。我的職業網球生涯已經來到這一階段，這些閃閃發光的獎盃就是我還在和其他人競爭的最大動力。」喬柯維奇這麼說，「我不想拿自己跟其他人比，雖然很榮幸成為最偉大球員話題的討論主角，如果人們願意把我視為最偉大球員，肯定覺得是稱讚，因為我清楚自己付出一樣多的努力和精力，試著贏得四大賽冠軍。」

喬柯維奇也提到，就算已經拿到生涯第10座澳網冠軍，也是追上競爭對手納達爾（Rafael Nadal）的男子選手最多四大賽冠軍紀錄，但自己不會放棄爭取更多榮耀，「看看這些動力能帶領我到哪裡，我也不會想在這裡停下腳步，也沒有就此停下的企圖，我對於網球場上的感覺還是很好，當我的身體、心理狀態都很好的時候，我就有機會擊敗任何人、拿下大滿貫冠軍。」

喬柯維奇生涯首度舉起四大賽冠軍金盃是2008年，當時他才20歲，第一次登上世界球王寶座是2011年7月，他笑說：「生理上我可以讓自己維持好身材，當然現在我已經35歲而不是25歲，儘管我想相信自己還可以，但我也感到被時間追趕，看看我可以再走多遠。」