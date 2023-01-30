農曆新年剛過，不少單身者都希望找到心儀的另一半，或是戀情能開花結果，對此《搜狐網》運勢專欄點名3生肖今年的姻緣最旺，尤其是屬豬者，2023年是紅鸞桃花年，有機會結婚添丁，若是遇到不錯的對象記得好好把握。

▍TOP 3：生肖牛

生肖屬牛的人今年愛情桃花運旺盛，單身者會受到不少異性的關注，在遇到心儀對象時一定要好好把握，有機會因此墜入愛河，雖然邁向婚姻之路的過程中會遭遇一些阻礙和波折，但最終能夠和好如初、幸福美滿。

▍TOP 2：生肖龍

生肖屬龍的人對自己格外有自信，在伴侶的選擇上也有自己的一套準則，即便追求者的條件再優秀，但如果不是自己的菜就會斷然拒絕對方，建議在桃花運爆棚的時候多多找尋與自己相處契合的對象，有可能在相處中找到命定之人。

▍TOP 1：生肖豬

2023年是生肖屬豬者的紅鸞桃花年，有機會步入婚姻，不過要注意的是，屬豬的人今年有桃花氾濫的現象，要小心感情失控，單身者可望找到心儀對象；有伴者則有機會開花結果；至於已婚者可將桃花化成人緣，切勿使其變成桃花劫而自尋煩惱。另外，「紅鸞」對人際關係有正面幫助，可以認識更多對事業發展有益的貴人。