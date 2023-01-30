針對環狀線經營權移撥新北市，捷運局表示先完成財產移轉，待6個月後完成交接的情況，民進黨新北市議員戴瑋姍批評，所謂的經營權移轉根本是「做半套」！更是凸顯了新北市對於環狀線營運所需人力及訓練不足，才導致現在出現有所延宕的情況。

戴瑋姍表示，環狀線收回自營的議題已經講了好幾年，從討論到開始執行這段時間，難道新北市沒有辦法把人力找齊？還要再拖半年，甚至可能會超過半年，真的有點太誇張，也顯現出新北的捷運局、捷運公司沒有能力深化自己的營運能力。

雖然戴瑋姍認為，先將財產移撥回來，對新北市的好處是可以進行場站或共構宅的開發，但先把會賺錢的業務拿回來，不賺錢的業務丟給台北市處理，這樣是有點不公平而且本末倒置的，因為整體的交通開發或營運，應該是一體的，切分成那麼多管理單位，感覺有點疊床架屋，沒有辦法完善有效率的安排許多事情。

另外，戴瑋姍也批評，環狀線經營權移轉一事，新北市府對於議會的監督是非常被動的，許多議員都對此質詢過，也索取過相關資料，但得到的答案都非常含糊，甚至連人力有多少至今都不願開誠布公說清楚，讓議員在監督的時候，完全不知道現在新北市有多少人力可以做什麼事情。