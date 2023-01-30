韓國男神宋仲基與女星宋慧喬，於2019年正式結束1年8個月的短命婚，日前才認愛英國女友凱蒂（Katy Louise Saunders），今(30)日便在官方粉絲團拋出震撼彈，宣布要與凱蒂結婚，而女友也已經懷孕。而過去韓國談論命理的部落格「生辰八字論理旅行（사주논리여행）」便曾替宋仲基算過八字，算出他命中注定會有兩段婚姻，且精準命中他第一次離婚的時間點。

「生辰八字論理旅行」在2017年曾替宋仲基、宋慧喬合過八字，表示兩人並不合適，指出依宋慧喬的八字顯示，如果她要選擇在2017年結婚，應該要找八字為辛酉的人，但宋仲基不是，這樣會使這段婚姻無法白頭偕老，而根據宋仲基的八字，他命中注定結2次婚，因此以結論來說這段婚姻會失敗，而雙宋戀或將於2019年離婚。

雖然部落格分析後也寫下但書，「結婚或離婚都是當事者們的決定，就算命格裡會有離婚的劫難，還是有很多人能克服，攜手走到最後」。但2019年雙宋分開的新聞也讓該部落格爆紅，在短短時間內吸引11萬人湧入該貼文朝聖，還使其「宋仲基」、「宋慧喬」等關鍵字登上南韓搜尋平台NAVER的熱搜第一名。

事實上，宋仲基於去年12月26日高調宣布認愛英國籍前女演員凱蒂後，令粉絲相當震驚，更開始猜測兩人是否將攜手共度一生，而今宋仲基在官方粉絲團上證實此消息，讓不少粉絲們紛紛留言獻上祝福，盼他會成為一個好爸爸。