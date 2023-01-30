不讓Apple Pay專美於前，三星電子宣布自2023年1月底開始將Samsung Wallet服務將進軍八個市場，包括澳洲、巴西、加拿大、香港、印度、馬來西亞、新加坡和台灣。Samsung Wallet為一款安全可靠、隨處使用的應用程式，融合且增強Galaxy手機上Samsung Pay和Samsung Pass的功能，使用者可安全的儲存密碼，並快速輕鬆的登錄應用程式和服務。

三星表示，除了簡化繁瑣的日常生活，同時滿足更多使用者的需求，全面提供用戶輕鬆管理與日常使用之必要服務。自2022年6月首次推出以來，此數位錢包平台已在21個地區上市，並透過與眾多值得信賴的夥伴及開發者攜手合作，Samsung Wallet將日益完善，豐富你我的生活。

三星電子執行副總裁暨MX（行動通訊）事業部數位錢包團隊負責人Jeanie Han表示：「三星秉持開放合作的精神，於2022年攜手業者和服務供應商推出Samsung Wallet平台，確保廣大用戶皆能享有便利體驗。經過數個月努力，Samsung Wallet快速拓展，讓更多用戶有機會使用此平台。期待在接下來這一年與大家分享更多精彩的進展。」

Samsung Wallet是一種快速、簡單和安全的應用程式，為用戶提供簡便的使用介面。使用者只需向上滑開手機螢幕，即可使用銀行卡、會員卡、悠遊卡、數位鑰匙、登機證及疫苗接種數位證明等服務。登機證方面，三星與大韓航空合作，將登機證儲存在Samsung Wallet中，使登機變得簡單方便。而數位鑰匙方面，Samsung Wallet支援指定BMW車型的數位汽車鑰匙，讓使用者可鎖定、解鎖及啟動汽車等；且透過與SmartThings的整合，以及三星與知名家庭保全公司的合作夥伴關係，使用者可輕鬆增加數位電子門鎖鑰匙，方便地使用Galaxy設備鎖定和解鎖家門。台灣三星電子已與中國信託商業銀行進行優惠券合作開發，未來也將持續與各行業夥伴建立合作關係。